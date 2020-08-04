نشر رادار يكشف درونات وطائرات شبحية في جنوب روسيا

قام خبراء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي بنشر رادار "كاستا" الحديث ذاتي الحركة الذي بمقدوره اكتشاف الأهداف الجوية، بما فيها تلك التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وقال قائد محطة الرادار من طراز "كاستا"، أليكسي ريابوف، إن راداره للكشف الجوي الدائري مخصص لمراقبة الأجواء وتحديد مواصفات أهداف جوية مثل الطائرات والمروحيات والدرونات المتحكم فيها عن بعد والصواريخ المجنحة.

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وأضاف أن الرادار يستطيع اكتشاف الطائرات المصنوعة باستخدام تكنولوجيا "سٍتيلز".

وأفاد ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية بأن أفراد الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي أجروا تدريبات عسكرية حيث تم تدريبهم على اكتشاف الدرونات في ظروف قيام العدو الافتراضي بالتشويش على عمل الرادارات الصديقة.

وقامت طائرة من دون طيار، حسب قائد الرادار، بمحاكاة تحليق درون معاد. ونجح طاقم رادار "كاستا" ذاتي الحركة في تنفيذ مهمته الخاصة بتحديد إحداثيات الدرون وإرسالها إلى مركز القيادة بغية تدميره باستخدام منظومة "تور – إم" للصواريخ المضادة للجو.

وقال الناطق شارك في التدريبات ما يزيد عن 300 جندي وضابط و50 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة.

المصدر: سلاح روسيا