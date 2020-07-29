مصر تصنع لأول مرة أحدث وأول رادار لمراقبة حركة السير (صور)

تمكنت مصر من صناعة أول وأحدث جهاز رادار يسمى "HIKVISION"، الذي سيساعد في تقليل الحوادث والكشف عن السيارات المسروقة.

وأوضح موقع "صدى البلد" المصري، أنه تم الانتهاء من تركيب أول جهاز منه في منطقة العبور التابعة لمرور القليوبية، حيث يتمكن من تسجيل 30 ألف مخالفة خلال شهر.

ويعمل جهاز الرادار الحديث على تقنية تسمى بـ "الذكاء الاصطناعي" حيث يعمل على تحديث نفسه كلما زادت فترة عمله، فإذا كان معامل الخطأ في بداية عمله 10% فإنه يقل إلى 8% بعد عمله قرابة شهر، ثم 5%، إلى أن يقل معامل الخطأ تماما.

كما أن الرادار الحديث يعمل بتقنية كاميرا 9 ميجا بيكسل، وذلك بأعلى جودة عن الرادارات القديمة التي كانت تعمل بتقنية 2 و4 و5 ميجا بيكسل، لا سيما الرادارات الحديثة على محور 26 يوليو التي تعمل بتقنية 8 ميجا بيكسل.

ومن الممكن أن يعمل الرادار الحديث ككاميرا مراقبة وتسجيل الأحداث المحيطة به ونقل صورة حية إلي غرفة العمليات، لا سيما تقنية تسجيل أعداد السيارات التي مرت أمامه يوميا وفرزها بين ملاكي ودراجات ونقل وذلك لتحديد الكثافات المرورية اليومية، وتخزين بيانات كل سيارة وسرعتها وذلك من خلال تقنية حديثة تسمى "CHECK POINT".

ويستطيع الجهاز قياس مخالفة الحد الأدنى للسرعة التي تتسبب في الكثير من الحوادث وتعطيل الحركة المرورية وتسبب الزحام الشديد على الطرق.

ويستطيع الرادار الحديث رصد 4 مسارب مرورية مع التفريق بين أنواع السيارات "النقل والملاكي"، وتحديد كل سيارة على حدة والسرعة القانونية المقررة للنقل والملاكي وكذلك لكل حارة مرورية، مثال طريق الإسكندرية الصحراوي الذى تختلف السرعات القانونية المقررة عليه بين كل حارة مرورية والأخرى.

ويعتبر الرادار الحديث من أحدث الرادارات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "HIKVISION" وشركة توب سكيور، ويعمل بدقة 98% ويستطيع الالتقاط حتى سرعة 250 كم/س.

ويعمل الجهاز 8 ساعات ببطارية ليثيوم بالإضافة لبطارية أخرى داخلية لتجنب فصل الجهاز أثناء الاستخدام أو أثناء استبدالها، ويتميز باحتوائه على خاصية LPR وهي خاصية قراءة اللوحات اتوماتيكيا.

وسيتم تطوير الجهاز ليتضمن تحرير مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

المصدر: صدى البلد