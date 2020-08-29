طريقة لإنتاج بوليمير موصل كهربائيا

ابتكر علماء جامعة مندلييف لعلوم الكيمياء التكنولوجية مع زملائهم من جامعة كريت اليونانية، تكنولوجيا جديدة لتركيب بوليمير موصل للكهرباء، يمكن استخدامه في مجالات طبية وصناعية مختلفة.



وتفيد مجلة Polymer، بأن البوليمير الجديد، البوليانيلين، يعتبر أحد البوليميرات الواعدة في الإلكترونيات الجزيئية، يمكن أن تصنع منه الترانزيستورات ومكثفات فائقة وطلاء لتحفيز نمو الأنسجة البيولوجية كهربائيا، وغيرها من الأجهزة. كما يمكن استخدامه أيضًا كوسيلة لتوصيل الأدوية المستهدفة في علاج السرطان.

إقرأ المزيد

ولكن التعامل مع هذا البوليمير ليس سهلا، لأنه على شكل مسحوق، من الصعب عمل الشيء المطلوب، كونه لا يذوب في معظم السوائل المذيبة ولا ينصهر.

ويشير البروفيسور ياروسلاف ميجويف، رئيس فريق البحث، إلى أنه بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وعلماء جامعة كريت اليونانية، إلى ابتكار تكنولوجيا جديدة -البلمرة البينية المؤكسدة للأنيلين.

ويقول، "لقد حددنا مباشرة منطقة التفاعل على سطح الركيزة، وأجرينا عليها عملية البلمرة. ومن أجل ذلك أخذنا جزيئات هلام السيليكا، واضفنا مادة مؤكسدة لا تذوب في الماء، ومن ثم اضفناهما إلى محلول الأنيلين. بدأت عملية البلمرة على سطح الجزيئات، وتم كبح هذه العملية في المناطق الخالية من المادة المؤكسدة. أي أننا ابتكرنا طريقة جديدة واعدة للتشكيل المستهدف لطبقات البوليانيلين والتحكم بخصائصها".

وفقا للباحثين، هذه الطريقة لا تعتمد على استخدام ركيزة معينة ومونومور وعامل مؤكسد واحد. أي ليس من الضروري تركيب بوليانيلين، لأنه يمكن تركيب بوليمير موصل أوغير موصل للكهربائية بحسب تفاعل البلمرة المؤكسدة. كما ليس من الضروري استخدام هلام السيليكا، لأنه من المهم أن تكون المادة المستخدمة خاملة بالنسبة للمادة المؤكسدة، التي يجب ان تكون فعالة بما فيه الكفاية خلال عملية البلمرة.

المصدر: نوفوستي