أسلحة روسية حديثة ومدرعات مطورة تظهر في منتدى "الجيش-2020"

شهدت فعاليات منتدى "الجيش-2020" عرض مجموعة كبيرة من الأسلحة والآليات العسكرية، أبرزها كانت آليات وأسلحة ستدخل في خدمة الجيش الروسي قريبا.

ومن بين المعروضات التي لفتت انتباه زوار المنتدى كانت عربة BTR-82AT المحدثة التي حصلت على برج قتالي جديد كليا ومنظومات تسليح متطورة.

وجهز البرج القتالي لهذه المدرعة بمدفع رشاش من نوع 2A42 له مخزن يتسع لـ 300 طلقة من عيار 30 ملم، إضافة إلى رشاش من عيار 7.62 ملم مجهز بمخازن تتسع لـ 2000 طلقة.

وعلى جانبي البرج ثبتت منظومات "كونكورس" الصاروخية الروسية المضادة للمدرعات والأهداف البرية، كما زود البرج بمنظومات مضادة للصواريخ الموجهة، ومنظومات دفاعية قادرة على التعامل مع الأهداف الجوية.

Sputnik michael voskresinsky

أما المدرعة المطورة فقد حصلت على حماية شبكية من الصواريخ والقذائف الموجهة، وجهزت بمحرك بعزم 300 حصان، ولها القدرة على نقل 10 جنود، والسير بسرعة 80 كلم/سا.

youtube/ Hellfire555

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وشهدت فعاليات المنتدى أيضا عرض ناقلات الجنود المصفحة الروسية الجديدة Manul، والتي جهزت بأبراج TKB-945 القتالية الروسية، وحصلت على منظومات تسليح تضم مدافع رشاشة من عيار 30 و7.62 ملم، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية، إضافة إلى معدات توجيه وتصويب للأسلحة قادرة على رصد الأهداف ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا