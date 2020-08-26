منتدى "الجيش-2020" يكشف عن مصفحة روسية جديدة

كشفت مؤسسة "NNAS" الروسية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي تعقد حاليا في ضواحي موسكو عن نموذجها الجديد المعدل من عربات BURAN القتالية المصفحة.

وتبعا لرئيس قسم النقل والأمن في المؤسسة، إيفان أندريونين فإن "العربة الجديدة المخصصة لنقل الجنود والقوات الخاصة أتت بأنظمة تعليق جديدة مقارنة بعربات BURAN السابقة، تمكنها من اجتياز أصعب الطرق والأماكن الوعرة، كما حصلت على هيكل مصفح أكثر متانة، وتعديلات تجعل مقاعدها أكثر راحة لطاقمها والجنود الذين ستنقلهم".

وزودت BURAN المحدثة أيضا بأنظمة خاصة لقياس ضغط الهواء في العجلات، وأنظمة لتعديل هذا الضغط أوتوماتيكيا أو بشكل يدوي، كما أن عجلاتها صممت لتكون قادرة على حمل العربة لمسافة تزيد عن 50 كلم بعد تعرضها لثقب أو تفجير نتيجة لغم أو عبوة ناسفة.

وزود المصممون هذه الآليات أيضا بأنظمة تكييف متطورة تمكنها من العمل في مختلف الظروف المناخية، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتسخين الزجاج والمرايا، وكاميرات بصرية تظهر محيط العربة من الأمام والخلف.

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ويمكن لهذه الآليات نقل 5 أفراد، فضلا عن أنها أتت بعلب سرعة أوتوماتيكية مناسبة للحركة على مختلف أنواع الطرق، وعلى محركات بعزم 210 أحصنة، تمكنها من السير بسرعة تصل إلى 100 كلم/سا.

المصدر: زفيزدا