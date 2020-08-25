لأول مرة: دبابة صينية حديثة تعرض في منتدى "الجيش – 2020"

لم تشهد منتديات الجيش السابقة في ضواحي موسكو عرض دبابات أجنبية إلا نماذج حية للدبابات البيلاروسية والكازاخستانية.

أما الدول الأخرى فاكتفت بعرض مجسمات الدبابات مثل مجسمي "خالد" الباكستانية وVT-4 الصينية.

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أما منتدى"الجيش – 2020" التقني العسكري الحالي فشهد اختراقا حقيقيا في هذا الجال حيث عرضت الصين أحد أفضل النماذج من دباباتها الحديثة ZTZ-96B بصفتها دبابة لا تختلف كثيرا عن النماذج السوفيتية والروسية.

ونصب المهندسون الصينيون فيها نسخة من مدفع 2А46М عيار 125 ملم روسي الصنع الذي أطلقوا عليه ZPT-98.

يذكر أن دبابات ZPT-98 الصينية تشارك منذ عام 2014 في مسابقات "بياتلون الدبابات" التي تقام كل عام في روسيا. أما النموذج الذي عرض في منتدى "الجيش – 2020" فشارك لأول مرة في تلك المسابقات عام 2016 حيث تم تزويده بمحرك أقوى وجنزير جديد، ما سمح له بتحقيق إنجازات في سرعة السير.

وهنالك كذلك نسخة قابلة للتصدير من ZPT-98 أطلقت عليها تسمية VT-2 وتم تزويدها بالرشاش المضاد للجو عيار 12.7 ملم.

مع ذلك فلا توجد إلى حد الآن أية معلومات تدل على شراء تلك الدبابة من بلد ما.

المصدر: سلاح روسيا