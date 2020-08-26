مجلة "فوربس" تقيّّم عاليا مروحية مسيرة روسية واعدة

عرضت روسيا في منتدى "الجيش – 2020 " درونا مدنيا جديدا وهو مروحية مسيرة لم يطلق المهندسون الروس عليها تسمية إلى حد الآن.

وقال المحلل العسكري في مجلة "فوربس"، كلسي آترتون، إن مجال استخدام تلك المروحية قد يكون أوسع ويخرج عن حدود عمليات البحث والإنقاذ.

إقرأ المزيد

وتم تصميم المروحية المسيرة في بطرسبورغ حيث اختبر داخل أنبوب أيرودينامي، ما يعد أمرا مميزا بالنسبة إلى هذا النوع من الطائرات العمودية.

نقلت المجلة عن الموظف المتخصص في الأنظمة الروسية المسيرة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، سامويل بندت، قوله إن معظم الدرونات الروسية تكتسب شكل الطائرات. بينما تزداد من عام إلى آخر الحاجة بدرونات على شكل المروحية. وتهتم بشرائها الشركات الخاصة وأجهزة الأمن على حد سواء.

وأضاف، سامويل بندت، أن المروحية المسيرة الروسية تم تصميمها كمنصة متعددة المهام يمكن أن تصعد إلى ارتفاع يزيد عن 1500 متر وتبقى في الجو لمدة ساعتين دون أن تتزود بالوقود.

ويمكن تزويدها بأجهزة مختلفة، بما فيها مستشعرات بكافة أنواعها وكاميرا عاملة بالأطياف العديدة ومقياس أشعة غاما ورادار صغير ومقياس المجال المغناطيسي.

أما في حال تنفيذ عمليات الإنقاذ فتزود المروحية بمكبرات الصوت والكشافات وحاويات خاصة.

سلاح روسيا