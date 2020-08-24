درونات ضاربة ومنظومات صاروخية جديدة في منتدى "الجيش-2020"

تولي روسيا اهتماما خاصا لعرض أحدث نماذجها من المعدات العسكرية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو، من بين أبرز هذه المعدات الطائرات المسيرة.

ومن بين أبرز الشركات الروسية المشاركة في فعاليات المنتدى شركة Kronstadt التي تستعرض درونات Orion التي يبلغ باع جناحيها 16 م، ودرونات Helios التي يبلغ باعها 20 م.

وحول هذه الدرونات قال كبير المهندسين في الشركة، مكسيم غورداشيفسكي: "طائرات Orion المسيرة الجديدة اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة وجاهزة للاستخدام في الجيش، هذه الطائرات تصنف كدرونات للاستطلاع وضرب الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 300 كلم، ويمكنها التحليق بسرعة 200 كلم/سا، والبقاء في الجو لمدة 24 ساعة تقريبا، كما يمكنها حمل 250 كلغ من الذخائر المتنوعة بما فيها القنابل والصواريخ الموجهة.

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أما درونات Helios تبعا لغورداشيفسكي فهي طائرات مسيرة مخصصة للاستطلاع والإنذار المبكر، ولها القدرة على التحليق لـ 30 ساعة متواصلة ونقل البيانات إلى الطائرات الأخرى وإلى المحطات الأرضية.

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كما تشهد فعاليات المنتدى أيضا عرض منظومات Hermes الصاروخية المعدلة المزودة بصواريخ عالية الدقة قادرة على إصابة أهدافها من مسافات تصل إلى 100 كلم، والتي تثبت على الطائرات والمروحيات الحربية وعلى الدرونات والآليات البرية والقوارب العسكرية.

وتجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي