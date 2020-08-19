"روستيخ" الروسية تكشف عن منظومات صاروخية عالية الدقة قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ الروسية" أن الشركة ستعرض في منتدى "الجيش-2020" جيلا جديدا من منظومات Hermes الصاروخية الموجهة.

وقال بيان صادر عن الشركة "خلال فعاليات منتدى الجيش-2020 التي ستعقد قريبا في روسيا ستكشف روستيخ لأول مرة عن الجيل الجديد من منظومات Hermes الصاروخية المعدلة، المزودة بصواريخ عالية الدقة قادرة على إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 100 كلم".

وأشار البيان إلى أن صواريخ المنظومة الجديدة مزودة بنظام توجيه ذاتي يعتمد على مبدأ "اطلق وانسَ"، أي أن الصاروخ بعد إطلاقه سيتعقب هدفه دون الحاجة إلى توجيهه.

كما تمتلك منظومات Hermes الجديدة القدرة على إطلاق الصواريخ على 6 أهداف في وقت واحد، وم تجهيزها بتقنيات توجيه ليزرية لتحدي مواقع الأهداف بدقة عالية.

إقرأ المزيد

ومن أكثر ما يميز منظومات Hermes الصاروخية الروسية هي منصاتها التي يمكن تثبيتها ليس فقط على الطائرات والمروحيات الحربية بل وعلى الدرونات والآليات البرية والقوارب العسكرية.

وستجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو، والتي ستشهد عرض المنظومات الصاروخية الجديدة، وقد تشارك في هذه الفعاليات وفود وشركات من 35 دولة.

المصدر: سلاح روسيا