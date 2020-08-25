منتدى "الجيش-2020" يكشف عن مروحية عسكرية روسية جديدة

أعلنت شركة "روستيخ" عن نيتها عرض مروحية Mi-171SH العسكرية المحدثة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال بيان صادر عن شركة "مروحيات روسيا" التابعة لـ "روستيخ": "ستستعرض شركتنا خلال فعاليات منتدى الجيش-2020 نموذجا لمروحية Mi-171SH تم تطويره في مصنع أولان-أودينسكي، هذه المروحية تتمتع بقدرات هجومية فريدة، كما سيتم عرض منظومة IBKV-17VP الملاحية أيضا".

وحول المروحية المذكورة قال الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي: "مروحية Mi-171SH المحدثة توفر أعلى مستوى حماية للطواقم والجنود وقوات الإنزال بفضل دروعها المصنعة من التيتانيوم وألياف الكيفلار، ولها قدرات هجومية مميزة كونها تمتلك منظومات صاروخية موجهة.. هذه المروحية قادرة على العمل في مختلف الظروف المناخية".

Sputnik michael voskresinsky

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المروحية الجديدة قادرة على التحليق لمسافة 1400 كلم، ونقل حمولات يصل وزنها إلى 4 أطنان، كما أنها مزودة بأحدث منظومات التوجيه والملاحة مثل منظومة President-S، ومنظومات تسليح تضم رشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ موجهة قادرة على التعامل مع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

إقرأ المزيد

وتجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا