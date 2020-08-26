القوات الجوية الروسية تتسلم العام المقبل قاذفات "سو-34 إم" المطورة

تتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية بدءا من عام 2021 قاذفات "سو- 34 إم" الميدانية المطورة.

أعلن ذلك مدير عام شركة الطائرات الموحدة الروسية، يوري سليوسار، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

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وقال:" إن عملية تطوير الطائرة جارية على قدم وساق. وقد تشكلت ملامح القاذفة المطورة، ما يجعلها طائرة فريدة من نوعها. وستتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية دفعات أولى منها بحلول العام المقبل".

وأعاد "سليوسار، إلى الأذهان أن لدى القوات الجوية والفضائية الروسية 100 قاذفة مقاتلة ميدانية من طراز "سو – 34". وسيتم تطويرها كلها.

المصدر: نوفوستي