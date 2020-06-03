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قاذفة "سو-34" تستخدم قنبلة خارقة الخرسانة

العلوم والتكنولوجيا

قاذفة
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قاذفة "سو-34"
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر تدريبات جوية بمشاركة قاذفة "سو -34" الروسية التي أسقطت قنبلة "بيت آب – 500 شا بي" الجوية خارقة الخرسانة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته "تويتر" أن القنبلة تسقط من الطائرة وتظل في الجو خلال ثوان. ثم تفتح مظلة وتشغل محركها النفاث الذي يوجهها نحو الهدف.

يذكر أن "بيت آب – 500 شا بي"  نسخة مطورة لقنبلة "بيت آب – 500 " الجوية. وتم تزويدها بمحرك يعمل بالوقود الصلب. وتنزل القنبلة بمظلة، الأمر الذي يسمح بإسقاطها من ارتفاع منخفض جدا يبلغ 170 مترا فقط لتدمر الهدف بدقة فائقة.

قاذفة
twitter.com
قنبلة روسية خارقة الخرسانة

وبمقدور القنبلة خرق المخابئ الخرسانية بسمك 550 ميليمتر.

واستخدمت القنبلة بننجاح لتدمير المنشآت الخرسانية الجبلية في الحرب الأفغانية. وكذلك أثناء العمليات الحربية ضد الإرهابيين في سوريا.

المصدر: سلاح روسيا

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