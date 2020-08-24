الدفاع الروسية تعقد اتفاقيات إنتاج "إس-500" على دفعات

تحدث وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن مستقبل منظومة "إس-500" الروسية الواعدة للصواريخ المضادة للجو.

وذلك في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية حيث قال إن اختبارت المنظومة مستمرة وقد أظهرت نتائج إيجابية. إلا أن وزارة الدفاع الروسية تعتزم أن تعقد العام الجاري اتفاقيات إنتاج "إس – 500" على دفعات.

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وأعاد، مانتوروف إلى الأذهان أن منظومة "إس – 500" (بروميتاي) المتوسطة وبعيدة المدى للجيل الجديد قادرة على اكتشاف وتدمير 10 أهداف باليستية فوق الصوتية في وقت واحد وذلك على مدى 600 كيلومتر.

وحسب قائد سلاح الدفاع الجوي في القوات الجوية والفضائية الروسية اللواء، سيرغي باباكوف، فإن "إس – 500" (بروميتاي) بمقدورها كذلك تدمير الأهداف فرط الصوتية والطائرات من دون طيار والأهداف المحلقة في الفضاء القريب أيضا.

وافترض الصحفيون الألمان إن "إس – 500" تتقدم على الدفاعات الجوية الغربية لمدة 15 – 20 عاما على أقل تقدير.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الجوية والفضائية الروسية ستبدأ في استلام دفعات أولى من منظومات "إس – 500" (بروميتاي) بحلول عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا