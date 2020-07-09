لواء روسي يكشف عن مميزات جديدة لمنظومة "إس - 500"

قال قائد سلاح الدفاع الجوي في القوات الجوية الروسية اللواء، سيرغي باباكوف إن المهمة الرئيسية التي أوكلت إلى منظومة "إس – 500" تنحصر في تدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

مع العلم أن الدفاعات الجوية الحديثة تتخصص في مكافحة نوع واحد أو نوعين من الأهداف. لكنها قادرة أيضا على إسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مرحلة ختامية لمسارها.

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كما بوسع منظومة "إس - 500" (برمبتاي) مكافحة الأهداف فرط الصوتية بمختلف أنواعها والطائرات الشبحية والطائرات من دون طيار. ولا تواجه المنظومة أية مشكلة في التعامل مع الأهداف المحلقة في مدار الأرض.

وقال اللواء:"لذلك يحق لنا القول إن منظومة "إس – 500" لا مثيل لها في أي جيش أجنبي".

أعاد اللواء إلى الأذهان أن "إس – 500" لا تستطيع تنظيم التعاون بين منظومات الدفاع الجوي الأقل فاعلية وقدرة من جهة والطائرات الصديقة من جهة أخرى، فحسب بل و تحقيق تبادل المعلومات معها عن أهداف محتملة يمكن أن تستهدفها.

وعند ذلك بإمكان "بروميتاي" أن تتلقى معلومات عن الأهداف من رادارات أخرى غير تابعة له وأقمار صناعية وغيرها من المصادر.

وقال اللواء إن عملية تصميم وتصنيع "إس - 500" قد انتهت. وهناك نماذج منها تخضع حاليا للاختبار لتدخل بعد ذلك الخدمة في القوات الجوية والفضائية الروسية بصفتها منظومة للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

المصدر: سلاح روسيا