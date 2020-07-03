قائد القوات الجوفضائية الروسية: صواريخ "إس - 500" ستكون قادرة على تدمير الأسلحة الأسرع من الصوت

أكد قائد القوات الجوفضائية الروسية، سيرغي سوروفيكين، أن الجيل الجديد من أنظمة الدفاع الجوي "إس – 500" سيكون بمقدوره تدمير الأسلحة الفرط صوتية والأقمار الصناعية في الفضاء القريب.

ولفت سوروفيكين في حوار مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إلى أن "إس – 500" يمكن نسبتها إلى الجيل الأول من أنظمة الدفاع الجوي، نظرا لخصائصها التكتيكية والتقنية، ولأنا ستكون قادرة في المستقبل على تدمير الأسلحة الفضائية والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.

علاوة على ذلك، تسمح الخصائص الكامنة في هذه المنظومة التي لا نظير لها، بتدمير الأهداف المتحركة الفضائية والصواريخ الباليستية، والأسلحة المختلفة التي تفوق سرعتها الصوت، بما في ذلك في الفضاء القريب.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو كان أعلن في نهاية ديسمبر 2019 أن الاختبارات الأولية لأنظمة الدفاع الجوي "إس – 500"، ستنطلق في عام 2020، ومن المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2025.

المصدر: iz.ru