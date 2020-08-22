 "روس كوسموس" تسجل براءة اختراع عبوة ناسفة من نوع خاص

حصلت شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، على براءة اختراع لـ "عبوة ناسفة يمكنها تشكيل موجة صدمية".

وجاء في الوصف الذي نشرته مؤسسة "روسباتينت"، أنه يمكن استخدام العبوة، لإجراء تجارب اختبار لمتانة الهياكل في مجال بناء المعدات، وصناعة النفط والغاز.

وقالت مذكرة الوصف: "ينتمي الاختراع إلى مجال الاختبار التجريبي لمتانة الهياكل تحت تأثير الأحمال الدافعة ويمكن استخدامه، على وجه الخصوص، لتأكيد متانة الهياكل في مختلف الصناعات الهندسية، فضلاً عن صناعة النفط والغاز، والتي يجب أن تكون في غاية المتانة في ظل الانفجار".

وتم إرفاق براءة الاختراع، بوصف المنظر الخارجي للجهاز - كاسيت على شكل متوازي السطوح، يتكون من أغطية ونهايات وشرائط جانبية. يتم تركيب الشحنات المتفجرة على اللوحة الطرفية.

المصدر: نوفوستي