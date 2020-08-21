روسيا تستعرض قوارب متطورة قريبا

أعلن مصنع " KMZ" الروسي أنه سيكشف عن نماذج جديدة من القوارب المتطورة خلال فعاليات منتدى"الجيش-2020" التي ستعقد في أغسطس الجاري.

وقال كبير المصممين في المصنع، دميتري بابين: "خلال فعاليات منتدى الجيش-2020 سيكشف مصنعنا عن قوارب RK-700- Sapphire المتطورة، التي صممناها في إطار المشروع رقم 03080".

وأشار بابين إلى أن القوارب الجديدة الذي صممها الخبراء في مصنعه تتميز بالخفة والمتانة، كون هياكلها مصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك المقوى والألياف الزجاجية، والمدروسة لحمايتها من مختلف العوامل المناخية أيضا، كما أن التصميم الفريد للهيكل يحمي القارب من الغرق حتى لوغمرته المياه بشكل كامل.

وصممت قوارب Sapphire لتكون قوارب صغيرة متعددة الاستخدامات، ويمكن استعمالها كقوارب لمراقبة السواحل والمسطحات المائية، وكقوارب لإنقاذ البشر والسفن التي تتعرض للحوادث، فضلا عن أنها مجهزة بخطاطيف ومعدات خاصة لقطر المركبات المائية.

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ويبلغ طول هذه القوارب 7،5 م، وعرضها 2.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل طنين تقريبا، كما يمكنها نقل حمولات تزن 1.5 طن، والسير بسرعة 40 عقدة.

أما فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام والتي ستظهر فيها هذه القوارب،ستجري في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو، والتي ستشهد عرض المنظومات الصاروخية الجديدة، وقد تشارك في هذه الفعاليات وفود وشركات من 35 دولة

المصدر: سلاح روسيا