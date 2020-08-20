روسيا تزيح الستار عن أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها ستكشف عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي ستعقد في أغسطس الجاري.

وقال بيان صادر عن الشركة "ستشهد فعاليات منتدى الجيش-2020 عرض منظومة Parallax الجديدة المخصصة لمسح التضاريس وتصويب الذخائر والمزودة بدروع شفافة".

وأضاف البيان "ستشهد الفعاليات أيضا عرض منظومات Hermes الصاروخية العالية الدقة والتي يصل مدى صواريخها إلى 100 كلم، إضافة إلى أنواع جديدة من الذخائر الموجهة المخصصة لراجمات Tornado-S الصاروخية، ومنظومات جديدة للتوجيه وتصويب الذخائر مخصصة لعربات BMP-3 القتالية".

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كما ستعرض "روستيخ" خلال فعاليات المنتدى أيضا أحدث المسدسات الروسية الصنع من نوع Aspid و Poloz، ومنظومة Ataka-DBS المضادة للدرونات، إضافة إلى مروحيات Mi-35P وMi-171Sh القتالية الحديثة.

وستجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو، والتي ستشهد عرض المنظومات الصاروخية الجديدة، وقد تشارك في هذه الفعاليات وفود وشركات من 35 دولة.

المصدر: سلاح روسيا