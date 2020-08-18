اختبار غواصة ديزل روسية جديدة في بحر البلطيق

بدأت في بحر البلطيق الاختبارات الحكومية لغواصة الديزل الكهربائية الروسية "فولخوف" من مشروع 636.3 البحري.

صرح بذلك المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي وقال إن الاختبارات تشارك فيها فرقاطة "بويكي" وسفينة "قبردينو بلقاريا" المضادة للغواصات وسفينة "سيبيرياكوف" للبحوث الهيدروغرافية.

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وقضت الاختبارات بغطس الغواصة إلى مختلف الأعماق في البحر وفحص جاهزية المعدات والآليات والأسلحة تحت الماء وعلى السطح وكذلك فحص الرادارات المائية والأسلحة اللاسلكية التقنية، فضلا عن تشغيل أقصى سرعة ممكنة للغواصة.

يذكر أن "فولخوف" هي غواصة الديزل الكهربائية من مشروع 636.3 (فارشافيانكا) التي تنتمي إلى الجيل الثالث لغواصات الديزل التي أطلقت عليها تسمية "الثقب الأسود" لصعوبة اكتشافها، ما يضمن إمكانية مهاجمة السفن المعادية من مسافة بعيدة وقصيرة على حد سواء. وستخدم الغواصة في أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وتضم أسلحتها الصواريخ المجنحة التي تطلق عن طريق أجهزة الطوربيد من تحت الماء.

وتبلغ إزاحتها 2350 طنا على سطح البحر و3950 طنا تحت الماء، طولها 73.8 متر، عرضها 9.9 متر، غطسها 6.2 متر، سرعتها 17 عقدة بحرية، عمق غوصها 300 متر، طاقمها 56 فردا.

يمكن أن تبقى الغواصة في البحر لمدة 45 يوما.

المصدر: سلاح روسيا