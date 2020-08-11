تركيا.. اكتشاف آثار كنيسة ثمانية الأضلاع

اكتشف علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة تيانا القديمة الواقعة على طريق الحج المسيحي المقدس في مقاطعة نيجدة، كنيسة ثمانية الأضلاع عمرها 1600 سنة.

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وتفيد صحيفة Hurriyet Daily News، بأن الأكاديمي عثمان دوغاني المشرف على عمليات الحفر في هذه المنطقة ( كابادوكيا الجنوبية)، أعلن بأن "الآثار المكتشفة، هي النموذج الوحيد في كابادوكيا".

وأضاف العالم، لقد سبق أن عثر العلماء في هذا المكان على قطع معدنية نقدية، تعود وفقا للخبراء إلى القرن الرابع الميلادي. وأن القنوات المائية والمسابح والحمامات الرومانية التي اكتشفت سابقا في هذا المكان كان لها أهمية كبيرة لسكان مدينة تيانا، التي بدأ تاريخها قبل أربعة آلاف سنة. ويضيف، نظرا لموقع المدينة المناسب، كانت دائما مكتظة بالسكان.

تقع المدينة عند بوابة كوليكيان، التي تربط وسط الأناضول بحوض بلاد ما بين النهرين وساحل البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: نوفوستي