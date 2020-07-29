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تركيا.. العثور على تمثال عمره 1700 سنة

العلوم والتكنولوجيا

تركيا.. العثور على تمثال عمره 1700 سنة
Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism
التمثال الذي عثر عليه في تركيا
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عثر علماء الآثار في مدينة بيرج التركية القديمة (حاليا محافظة أنتاليا)، على تمثال امرأة عمره 1700 سنة يعود إلى الفترة الهلستية.

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وتفيد صحيفة Hurriyet Daily News، بأن البروفيسور سيديف كوكاي كيبتشي من جامعة اسطنبول يشرف على عمليات الحفر، وهذا الاكتشاف الذي يتكون من قطعتين: جذع  و رأس منفصلان عن بعضهما، هو اول اكتشاف لهم في مدينة بيرج القديمة في عام 2020.

ومن المنتظر أن يعرض التمثال الذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي في متحف أنتاليا للآثار ، بعد الانتهاء من ترميمه.

ويذكر أن علماء الآثار بجامعة اسطنبول، بدأوا عمليات الحفر في مدينة بيرج القديمة عام 1946 ولا تزال مستمرة. ومنذ عام 2009 أدرج هذا الموقع الذي يبعد عن مدينة أنتاليا 18 كيلومترا، في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

المصدر: نوفوستي

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