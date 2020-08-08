روسيا تحدّث إحدى أهم سفنها الصاروخية

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سفينة "الأدميرال ليفتشينكو"الصاروخية التابعة لجيش البلاد ستخضع لعملية تحديث قريبا.

وجاء في مقالة نشرها موقع "تاس" الروسي نقلا عن مصادر مطلعة في صناعة السفن في روسيا "سفينة الأدميرال ليفتشينكو التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 1155 والتابعة لأسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد ستخضع لعمليات تحديث وتطوير، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تعديلها قبل نهاية العام الجاري".

وتبعا للمصادر فإن "السفينة المذكورة موجودة حاليا في أحد موانئ سيفيرومورسك بانتظار التعليمات الخاصة لنقلها وإخضاعها للتعديلات، ولم يتم تحديد المكان الذي ستخضع فيه للتعديل بعد".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سفينة "الأدميرال ليفتشينكو" من المفترض أن تحصل على تعديلات شبيهة بتلك التي حصلت عليها سفينة "الأدميرال شابوشنيكوف" التي طورت في إطار المشروع الروسي رقم 1155 أيضا، والتي زودت بعد التعديل بمنظومات Kalibr-NK و "أوران" الصاروخية الروسية، و منظومات مدفعية حديثة.

ويبلغ طول سفينة "الأدميرال ليفتشينكو" 163.5 م، ويعادل مقدار إزاحتها للمياه 7570 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 5000 آلاف ميل بسرعة 18 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 220 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا