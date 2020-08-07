فيديو مذهل لإقلاع وهبوط "سو- 25" في حقل زراعي

تزداد شعبية فيديو أظهر إقلاع وهبوط طائرة "سو-25" الحربية روسية الصنع، في مطار ترابي على الإنترنت.

وتم تصويره بهاتف نقال من قبل شخص مجهول أظهر عملية الإقلاع والهبوط لطائرة "سو- 25" الحربية في حقل زراعي لم يذكر موقعه.

وقال الخبراء إن تدريب الطيارين على الإقلاع والهبوط في الظروف الاضطرارية الصعبة يعتبر جزءا من برامج تدريبهم الجوي، إذ أن المطارات العسكرية هي منشآت استراتيجية يستهدفها العدو بالدرجة الأولى.

لذلك فإن الطيارين يضطرون غالبا ما إلى الهبوط في مطار غير مجهز لهذا الغرض.

يذكر أن سو- 25 هي طائرة الهجوم والإسناد التي تخصص لإسناد القوات البرية. وبدأت خدمتها في سلاح الجو السوفيتي منذ عام 1981 ، ثم خضعت للعديد من التعديلات التقنية. وأطلق آخر نماذجها المطور تحت اسم "سو-25 إس إم 3" الذي يتميز بقدرته على التحليق في ظروف الرؤية المحدودة اعتمادا على نظام الملاحة الفضائية. ويتميز كذلك بدقة فائقة لضرب الأهداف بصواريخ غير موجهة.

المصدر: سلاح روسيا