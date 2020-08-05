علماء روس يبتكرون أوعية دموية فريدة

ابتكر علماء جامعة تومسك للعلوم التكنولوجية، تقنية جديدة لإنتاج أوعية دموية صناعية، تجعل علاج الجلطات الحادة أكثر سهولة ومتناولا.





وتفيد مجلة Applied Surface Science، بأنه وفقا للباحثين، تعتير الطريقة التي ابتكروها أكثر كفاءة وجودة من نظائرها، وفي نفس الوقت تكاد تكون أرخص منها بمرتين.

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ويقول يفغيني بولباسوف، الباحث في مختبر "النظم البلازمية الهجينة"، "تكمن الميزة الرئيسية لهذه الأوعية، في أن طبقتها الخارجية يمكن تبليلها بالماء، لذلك تتجذر في الجسم، في حين طبقتها الداخلية لا تبلل، ما يضمن تدفق الدم بصورة مثالية".

ويشير سيرغي تفيردوخليبوف، رئيس المختبر، إلى أن لطريقتنا خاصيتين رئيسيتين: التحام جيد مع أنسجة جسم المريض، وجودة عالية، ويقول، "إن ما يميز التكنولوجيا الوطنية هو أنها أرخص بنسبة 90% من الطرق المستخدمة حاليا في إنتاج الأوعية الدموية الصناعية".

ويذكر أن الأطباء يستخدمون معالجة معقدة جدا وعقاقير باهظة الثمن من أجل تحسين معدل التحام الأوعية المزروعة، مع أنسجة جسم المريض. ومع ذلك ، وفقًا للعلماء، لا تزال الخصائص الميكانيكية والوظيفية لهذه الأوعية دون المستوى المطلوب. ولكن علماء جامعة تومسك تمكنوا من تجاوز جميع هذه العيوب.

والآن يعتزم الباحثون بالتعاون مع أخصائيين من معهد تومسك لبحوث أمراض القلب، اختبار الخصائص الطبية- البيولوجية لهذا الابتكار على أنسجة حية.

المصدر: نوفوستي