حدث فلكي مثير يتيح رؤية المريخ والقمر جنبا إلى جنب بالعين المجردة هذا الأسبوع

من المنتظر أن يقترب القمر والمريخ من بعضهما البعض في نهاية هذا الأسبوع، وسيتمكن مُراقبو النجوم من رصد هذا الحدث السماوي بالعين المجردة.

ووفقا لموقع Space.com، سيحدث اقتران القمر مع المريخ في الساعة 4 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 صباحا بتوقيت غرينتش) في 9 أغسطس. وهذا يعني أنهما سيبدوان متقاربين جدا عند مشاهدتهما من الأرض.

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وإذا لم تتمكن من رصد الاقتران في هذا الوقت نظرا لأن السماء قد تكون مشرقة جدا من موقعك، فهناك أيضا فرصة لرؤيته في الليلة السابقة، في 8 أغسطس.

ويجب أن يبدو الكوكب الأحمر مثل النجم الساطع. ونظرا لأن القمر والمريخ سيكونان قريبين جدا من بعضهما البعض، فسيكون من الأفضل في الواقع رؤيتهما بالعين المجردة بدلا من التلسكوب.

ومن المقرر أن يصل المريخ إلى المقابلة (وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد) في أكتوبر من هذا العام. وهذا يعني أنه سيكون أقرب إلى الأرض وأكثر وضوحا مما كان عليه في أوقات أخرى من العام.

المصدر: ذي صن