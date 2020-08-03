هل ستسقط الثلوج صيفا؟

يشير إيفان كوليكوف، عالم البراكين، إلى أن الأرض في المستقبل القريب على موعد مع ثوران كارثي للبراكين، الذي سيؤدي إلى تغير مناخ العالم، بحيث تسقط الثلوج صيفا.

إقرأ المزيد



ويشير موقع Planet News ، إلى أنه وفقا للعالم إيفان كوليكوف، يحدث ثوران البراكين الكارثي مرة أو مرتين كل 100 سنة عادة. ولكن خلال القرنين الماضيين لم يسجل مثل هذا الثوران الكارثي.

ووفقا له، تزيد هذه الفترة الطويلة لعدم حدوث ثوران كارثي، من خطر الكارثة، مشيرا إلى ثوران بركان كراكاتاو في إندونيسيا عام 1883 وبركان تامبورا عام 1815.

ويؤكد كوليكوف، على أن ثوران البركانين المذكورين، تسبب في انخفاض درجة حرارة الهواء في أوروبا وزيادة كثافة هطول الأمطار.

ووفقا لكوليكوف، لا توجد في الوقت الحاضر علامات تشير إلى خطر حدوث ثوران كارثي للبراكين، ولكن قد يحدث في أي لحظة بسبب طول المدة التي تلت بعد آخر ثوران كارثي للبراكين.

المصدر: نوفوستي