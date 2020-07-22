انتهاء الاختبارات الحكومية لرشاش كلاشينكوف الجديد

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة كلاشينكوف عن انتهاء الاختبارات الحكومية لرشاشها الجديد PPK-20.

وقال بيان صادر عن الشركة "اكتملت الاختبارات الحكومية على رشاش PPK-20 الجديد الذي طورته كلاشينكوف في إطار مشروع إعادة تطوير Vityaz-MO، اللجنة الحكومية المشتركة أقرت بأن المنتج الجديد صالح للإنتاج الصناعي المتسلسل بأعداد كبيرة، وأوصت بأن يطلق عليه اسم بندقية كلاشينكوف الهجومية PPK-20 من عيار 9 ملم لإحياء اسم فيكتور ميخائلوفيتش كلاشينكوف".

وتبعا للشركة المصنعة فإن الرشاش الجديد صنع كنسخة معدلة عن رشاش PPK-20، وأثناء تطويره أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي وضعت عند الإنتاج الصناعي للرشاش الذي طور عنه، كما صمم ليكون أفضل من الأخير من الناحية العملية ومن حيث الموثوقية، وليكون رشاشا منخفض الضوضاء.

وزود هذا الرشاش أيضا تبعا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية بحزام يمكن تثبيته على نقطة أو نقطتي تعليق، كما حصل على حقيبة مموهة بطلاء خاص، مصممة لحمل الطلقات والمخازن وكواتم الصوت والملحقات التي يمكن تثبيتها على الرشاش.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فيكتور كلاشينكوف كانت قد طورت سابقا مجموعة من الرشاشات منها رشاش Bizon-2 من عيار 9х18 ملم، ورشاش Bizon-2-01 من عيار 9х19 ملم، والذي طورت عنه رشاشات "Vityaz" المزودة بمخازن تتسع لـ 30 طلقة، والتي اعتمدت عام 2005 من قبل وزارة الداخلية الروسية، وتستعمل حتى الآن من قبل القوات الخاصة التابعة للوزارة، وقوات هيئة الأمن الفدرالي الروسية.

المصدر: RT