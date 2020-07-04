روسيا تصمم رشاشا خفيفا جديدا

بدأ المهندسون الروس العام الجاري بتصميم رشاش خفيف جديد وفق مبدأ رشاش "إر بي كا – 16" الخفيف من تصنيع شركة "كلاشينكوف".

وصرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية لوكالة "نوفوستي" بأن الرشاش المزمع تصميمه سيكون سلاحا جديدا مبدئيا.

وفيما يتعلق برشاش "إر بي كا– 16" الخفيف الذي اجتاز كل الاختبارات ودخل الخدمة في وحدات الجيش الروسي اتضح أنه لا يتفق مع كل الشروط والمتطلبات التي طرحها العسكريون ولا يسمح بتنفيذ بعض المهام التي يعتبرها العسكريون مهمة جدا بالنسبة إليهم.

يذكر أن "إر بي كا – 16" هو رشاش خفيف روسي عيار 5.45 * 39 ملم من تصنيع شركة "كلاشينكوف" بوزن 4.5 كيلوغرام. ويتسع مخزنه 96 طلقة. وتبلغ سرعة رمي الرشاش 700 طلقة في الدقيقة.

وصمم الرشاش الجديد عام 2016 في شركة "كلاشينكوف"، مع الأخذ بالحسبان خبرات النزاعات الحربية الأخيرة.

ويختلف الرشاش عن سابقه المصنوع عام 1974 بأخمصه المنطوي وإمكانية استبدال الماسورة، وسرعة الرمي التي بلغت 700 طلقة في الدقيقة. ويتسع مخزنه لـ96 طلقة، إضافة إلى إمكانية إطلاق النيران برشقات أو بطلقات منفردة.

المصدر: سلاح روسيا