روسيا تطور سفينة جديدة للأبحاث البحرية

أعلنت مصادر مطلعة في قطاع الصناعات العسكرية الروسية، أن العمل جار على استكمال بناء سفينة جديدة للأبحاث العلمية ستعمل لصالح الأسطول الحربي للبلاد.

وذكرت هذه المصادر، أن سفينة "ألكسندر فيرسوف" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23370G لتكون سفينة أبحاث علمية تابعة للأسطول الحربي، كانت قد أرسلت مؤخرا إلى أحد أحواض بناء السفن في سيفاستوبل ليتم العمل على استكمال بناء أجزائها الرئيسية.

وتشير المعلومات المتوفرة حاليا إلى أن عملية بناء السفينة من المفترض أن تنتهي قريبا جدا، ليتم إنزالها إلى الماء أواخر يوليو الجاري، وتخضع بعدها لمجموعة من الاختبارات.

و" ألكسندر فيرسوف" هي السفينة الثانية التي تطورها روسيا في إطار مشروع 23370G، وصممت لتعمل في مختلف الظروف المناخية وفي مياه البحار والمحيطات والمسطحات المائية الكبيرة.

وجهزت هذه السفينة بمعدات خاصة لدراسة قاع المحيطات والبحار، ومعدات لصيانة العوامات المائية التي تستعمل في الدراسات العلمية، كما يمكنها نقل الأفراد والمعدات والمؤن من وإلى مراكز الأبحاث البحرية.

المصدر: سلاح روسيا