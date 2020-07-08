"غوغل" تطلق بالوناتها في كينيا

أعلنت شركة "غوغل" الثلاثاء، عن إطلاق بالوناتها العائمة المسماة (Loon) لتوفير خدمة الإنترنت في كينيا بعد اختبارات استمرت لأشهر.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "Loon" أليستر وستغارث قوله: "خدمة 4G LTE ستقدم لمشتركي تيليكوم كينيا عبر أسطول يتكون من نحو 35 بالونا".

وذكرت الشركة، أن الأسطول سيغطي مساحة تقدر بنحو 50 ألف كيلومتر مربع عبر المناطق الغربية والوسطى من البلاد، من ضمنها عاصمتها نيروبي، مشيرة إلى أنها تمكنت من توصيل 35 ألف مستخدم بالإنترنت خلال الفترة الماضية.

A commercial deal in Kenya marks the first application of balloon-powered internet in Africa, the region with the lowest percentage of internet users globally https://t.co/N0Mcxr2Xuc — The New York Times (@nytimes) July 8, 2020

وأوضحت الشركة أنها حققت سرعة تنزيل تبلغ 18.9 ميغابايت/الثانية في شهر يونيو الماضي، إلى جانب سرعة تحميل تصل إلى 4.74 ميغابايت/الثانية، مع وقت استجابة يصل إلى 19 ميليثانية.

وقد وفرت بالونات "غوغل" الاتصال بالإنترنت في أعقاب الكوارث، كما هو الحال في بورتوريكو عام 2017 بعد إعصار ماريا أو في بيرو بعد الزلزال عام 2019، لكنها لم توفر الخدمة كجزء من انتشار تجاري واسع النطاق.

المصدر: "وكالات"