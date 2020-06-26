روسيا تختبر إحدى أحدث سفنها الصاروخية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات ما زالت مستمرة على فرقاطة "غريمياشي" الصاروخية الجديدة.

وحول الموضوع قال بيان صادر عن مصنع "سيفرنايا فيرف" الروسي "عادت فرقاطة غريمياشي التي طورت في إطار المشروع الحكومي 29385 مؤخرا إلى أحد أحواض بناء السفن التابعة للمصنع، لتخضع لعمليات فحص أولية ومعاينة لحالتها الفنية بعد الاختبارات التي خضعت لها، مرحلة المعاينة ستستمر لشهر تقريبا، وسيقوم الخبراء التابعون للمصنع بمعاينة هيكل السفينة ووحدات وأنظمة التحكم الخاصة بها، كما سيقومون بتنظيف خزاناتها وصيانة بعض أجزائها المغمورة بالماء، وسيرممون بعض الطبقات العازلة والطلاء الذي يغطيها".

وأشار البيان إلى أن السفينة المذكورة كانت قد خضعت لاختبارات بإشراف قوات الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، تمكنت ضمنها من إطلاق صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" و"أونيكس"، وتم التحقق خلال هذه الاختبارات من قدرات معدات السفينة على الاتصال والعمل مع الطائرات الحربية، وأنها ستدخل مرحلة أخرى من الاختبارات في أغسطس القادم، وبعدها سيتم تسليمها للجيش الروسي.

وطورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 29385 لصالح وزارة الدفاع الروسية، ويبلغ طولها 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ويمكنها الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 3500 ميل في كل مهمة.

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وتم تجهيزها بمنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومدافع А-190-01 من عيار 100 ملم، ومدفعين رشاشين من نوع АК-630М من عيار 30 ملم، إضافة إلى منظومة "باكيت" المضادة للغواصات والسفن الحربية.

المصدر: سلاح روسيا