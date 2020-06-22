روسيا بدأت بإنتاج مروحيات مدنية واعدة تعمل في أقسى الظروف المناخية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن بدء إنتاج جيل جديد من المروحيات المدنية القادرة على العمل في مختلف البلدان وفي أقسى الظروف المناخية.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن مروحيات Mi-8AMT المدنية الجديدة اجتازت برنامج الاختبارات وإجراءات القبول المطلوبة من قبل الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، وإن شركة مروحيات روسيا القابضة بدأت الإنتاج التجاري لهذه المروحيات للعملاء المدنيين".

وأشار البيان إلى أن هذه المروحيات هي نماذج معدلة عن مروحيات Mi-8 الشهيرة، ولها القدرة على نفل حمولات تصل إلى 1400 كلغ، وتمتاز بنظام تدفئة فريد يساعد على تشغيل المحركات بسرعة في ظروف الطقس البارد ودرجات الحرارة المنخفضة جدا، ما يجعلها ملائمة للعمل في المناطق القطبية.

كما جهزت هذه المروحيات بأنظمة حماية حرارية خاصة لقمرة القيادة والركاب وحجرة البضائع، إضافة إلى طبقات عازلة خاصة لحماية هيكلها من الرطوبة والرياح وتفاوت درجات الحرارة أثناء الطيران، واعتمدت فيها أنابيب مصنوعة من التفلون المقاوم للصقيع بدلا من الأنابيب المطاطية التي تستعمل في المروحيات عادة.

وعن هذه الطائرات قال المدير العام لشركة مروحيات روسيا، أندريه بوغينسكي: "مروحيات Mi-8AMT مجهزة بخزانات وقود كبيرة تكفيها لتقطع مسافة 1400 كلم، ما يجعلها مناسبة للتحليق لمسافات طويلة لتكون ملائمة للعمل في المناطق القطبية الشاسعة، المروحية الأولى من هذا الطراز جاهزة للنقل والتشغيل، والمفاوضات جارية مع عدد من العملاء الروس لإنتاج هذه المروحيات، اعتقد أن هذه الطائرات ستكون مطلوبة من مجموعة واسعة من الشركات والوكالات الحكومية الروسية لتنفيذ مهام ومشاريع في منطقة القطب الشمالي".

المصدر: روستيخ