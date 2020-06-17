"منافسة بوينغ" الروسية تثبت جدارتها في اختبارات الطيران

أعلنت مصادر في شركة "روستيخ" أن طائرات "إم إس-21" المدنية الجديدة التي تطورها روسيا أظهرت نتائج ممتازة في اختبارات الطيران التي خضعت لها.

وحول الموضوع قال الطيار أوليغ موتوفين من شركة "إيركوت" التابعة لـ "روستيخ": "بشكل عام أظهرت طائرات إم إس-21 الروسية أداء جيدا جدا في جميع أوضاع الطيران التي حلقت فيها أثناء الاختبارات، بما في ذلك اختبارات الطيران في الأوضاع الحرجة، تم اختبار هذه الطائرات على جميع الارتفاعات والسرعات التي يمكن أن تطير بها، وتم التحقق من قدراتها في التحليق برحلات بعيدة بالنسبة لفئتها، وقدراتها على العمل بالحمولات الكاملة".

وأضاف "في الرحلات التجريبية الأولى من الممكن أن تواجه الطائرات بعض العقبات في العمل، وهذا جزء من عمليات الاختبار، وكلما زاد اكتشاف المعوقات والأخطاء في الطائرات، تمكن المصممون والمطورون من التخلص من تلك المعوقات لتعمل هذه الآلات بشكل جيد فيما بعد.. الاختبارات ونتائجها ستساعد على تطوير طائرات أكثر أمانا بالنسبة للركاب وأكثر منفعة بالنسبة لشركات الطيران".

وطورت روسيا "إم إس-21" لتكون طائرة مدنية مخصصة للرحلات الجوية القصيرة ومتوسطة المدى، وصممتها لتحمل بين 150 و211 راكبا، وتكون منافسة للطائرات المدنية الأجنبية بما فيها طائرات بوينغ.

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وأقلعت هذه الطائرة بمحركات أجنبية في أول تحليق لها عام 2017، وتجرى حاليا اختبارات لعدة أنواع من المحركات التي ستحصل عليها، بما فيها محركات PW1400G، ومحركات PD-14 وPD-21R روسية الصنع.

المصدر: فيستي