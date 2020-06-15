نظرة إلى العالم "بعيون الفيروس"

أي نسخة من نسخ "كوفيد-19" متى ومن الذي جلبه إلى روسيا، وأين يمكن توقع تفشي المرض، وكيف تساعد " شجرة الجينات" لـ "كوفيد-19" العلماء في ذلك؟



يقول البروفيسور جيورجي بازيكبن، رئيس قطاع التطور الجزيئي في معهد مشكلات نقل المعلومات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تمكن علماء روسيا من إنشاء "الشجرة الجينية" لفيروس كورونا.

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ومن جمع البيانات الخاصة بتتابع نقله وانتشاره في روسيا، أكدوا النظرية التي تفيد بأنه إضافة إلى "المريض الصفر" الذي جلب الفيروس إلى البلاد ومنه انتشر إلى مختلف مناطق روسيا، هناك خيارات أخرى لدخوله إلى روسيا. لأنه إذا كان الأمر مقتصرا على "المريض الصفر" لكانت "الشجرة الجينية للفيروس" عبارة عن فرع واحد فقط.

ولكن ظهور كل "فرع" جديد، يعطي تاريخا محددا ودقيقا للحدث. ونتيجة لذلك يتمكن العلماء مرة ثانية من تحديد سرعة التغيرات الحاصلة في الفيروس، وتاريخ انتشاره بين البشر.

ويقول، "اتضح من هذه الدراسة، أن غالبية حالات دخول الفيروس إلى روسيا كانت من البلدان الأوروبية. وهذا ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة، التي كانت الصين مصدر غالبية الحالات". ويضيف، وهذا يؤكد على أن قرار غلق الحدود مع الصين فورا كان صائبا جدا وجاء في الوقت المناسب، ما أخر دخول الفيروس إلى روسيا.

المصدر: فيستي. رو