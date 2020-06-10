دراسة: فيروس كورونا ربما تفشى في الصين منذ أغسطس

نشرت مدرسة هارفارد الطبية التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية الكبرى دراسة، تؤكد أن فيروس كورونا ربما تفشى في الصين منذ أغسطس الماضي.

وقال معدو الدراسة، إن تحليل صور الأقمار الصناعية للأنشطة والتحركات قرب المستشفيات في ووهان وبيانات محرك البحث الصيني على الإنترنت "بايدو"، تشير إلى نشاط غير اعتيادي متعلق بتفشي المرض منذ الخريف الماضي.

وتابع الباحثون صورا تم التقاطها من الأقمار، لمواقف السيارات قرب 6 مستشفيات في ووهان وقاموا بإحصاء عدد السيارات لتقدير مدى اكتظاظ المستشفيات.

وكانت أعداد السيارات مشابهة لتلك التي تم رصدها خلال موجات الإنفلونزا في وقت سابق.

a new study from Harvard Medical School (HMS) claims#Covid_19 may have been circulating in China as early as August 2019

However, an analysis of hospital traffic &search engine data in Wuhan indicates that there was early disease activity in the fall of 2019, according to HMS pic.twitter.com/p07Zx9k7Cq — Dr.Salahideen ALHAJ🔶 #Stayhome (@salhaj) June 9, 2020

وأشارت البيانات إلى أنه كانت هناك قفزة في اكتظاظ المستشفيات منذ أغسطس، لتصل إلى ذروتها في ديسمبر.

وكانت نسبة امتلاء خمسة من أصل ستة مستفشيات في المدينة مرتفعة بشكل غير عادي في سبتمبر وأكتوبر.

كما رصد الباحثون ارتفاعا في البحث عن كلمتي "السعال" و"الإسهال" على محرك البحث "بايدو"، علما بأنهما من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتم رصد هذا الارتفاع قبل نحو 3 أسابيع من تأكيد اندلاع الوباء في أوائل يناير الماضي.

Dramatic spikes in auto traffic around major hospitals in Wuhan last fall suggest the novel coronavirus may have been present and spreading through central China long before the outbreak was first reported to the world, according to a new Harvard Medical School study. pic.twitter.com/BPyRgqpxzw — Iamsatyakidas18 (@iamsatyakidas18) June 9, 2020

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى إنه "ليس بإمكانهم التأكيد ما إذا كان الارتفاع في البيانات (بشأن اكتظاظ المستشفيات والبحث على الإنترنت)، مرتبطا بشكل مباشر بالفيروس الجديد"، لكن أدلتهم "تدعم استنتاجات الأبحاث الأخرى، التي تظهر أن حالة طارئة نشأت قبل رصد الفيروس في سوق الأسماك" بووهان.

كما رجحت الدراسة انتشار الفيروس دوليا قبل أن رصدته السلطات الصينية.

الصين ترفض استنتاجات الدراسة

من جهتها، رفضت الخارجية الصينية استنتاجات الدراسة وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "استخلاص الاستنتاجات من الظواهر مثل حركة السيارات... أمر سخيف للغاية".

يذكر أن الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية بتفشي وباء كورونا في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وكانت الصين ترفض كل الاتهامات بأنها أخفت معلومات عن فيروس كورونا، والتي واجهتها من جانب الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، مؤكدة أنها تعاملت مع الأزمة الوبائية بشفافية منذ البداية.

المصدر: وكالات