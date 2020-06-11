عودة ظهور "تنين وحيد القرن" في سومطرة (صور)

اكتشف علماء سحلية وحيد القرن (التنين) بحسب التسمية العلمية في جزيرة سومطرة، وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على مثل هذا النوع منذ 130 عاما تقريبا حسبما جاء بموقع ScienceNews.

في نهاية القرن الثامن عشر، أحضر المستكشف الإيطالي ايليو مادغلاني إلى متحف التاريخ الطبيعي في جنوى زواحف غير عادية مع قرن في طرف الأنف. في وقت لاحق ، تم تسمية الزواحف بعد العالم سحلية موديلياني (Harpesaurus modiglianii) ، أو تنين وحيد القرن.

في عام 2018 ، وجدت عالمة أحياء زواحف ميتة في منطقة سومطرة الجبلية مع نتوء قرني مميز على وجهها. قبل ذلك، افترض بعض العلماء أن هذه الأنواع قد انقرضت تماما.

المصدر: نوفوستي