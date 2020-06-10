جهاز كمبيوتر يختبر مقاتلة "ميغ - 35"

اختبرت مقاتلة "ميغ- 35" الروسية الحديثة من جيل 4++ كل أنواع الأسلحة الجوية المتوفرة في القوات الجوية والفضائية الروسية وحتى تلك التي لا تعد جاهزة للاستخدام في الطائرات الحربية.

صرح بذلك طيار الاختبار الروسي، دميتري سيليفانوف الذي أدلى بحديث لوكالة "نوفوستي" الروسية. قائلا: "إن هناك أنواعا مستقبلية للأسلحة تستطيع مقاتلاتنا استخدامها رغم أن مصمميها غير جاهزين لاختبارها". وأضاف أن اختبارات المقاتلة الجارية حاليا تقضي بتنفيذ عدد كبير من المهام التي تتحمل برمجيات جهاز الكمبيوتر في المقاتلة المسؤولية عن متابعتها.

إقرأ المزيد

وقال سيسليفانوف، إن مقاتلة "ميغ – 35" تزودت بنظام كمبيوتري اختباري من شأنه مساعدة الطيار في قيادة الطائرة في الظروف الحرجة. وسيحل النظام المذكور محل جهاز المكالمة المسمى بـ "ريتا" حيث يبلغ الصوت اللطيف والهادئ للفتاة الطيار عن أخطار تهدد الطائرة مثل نشوب الحريق في أحد أقسامها أو استهدافها من قبل وسائل الدفاع الجوي للعدو.

يذكر أن مقاتلة "ميغ – 35"، باعتبارها آخر وأحدث نموذج أطلقته شركة "ميغ" الروسية، تم تزويدها بمحركات جديدة تتميز بقوة الدفع المرتفعة. ويمكن أن تتزود المقاتلة بالوقود جوا. كما يمكن أن تلعب دور الصهريج الطائر الذي يزود طائرات أخرى بالوقود.

المصدر" سلاح روسيا