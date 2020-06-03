فيتنام تختبر قاذف القنابل الروسي المتحكم فيه عن بعد

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر اختبار قاذف القنابل ( إر بي غي – 7) سوفيتي الصنع المتحكم فيه عن بعد من قبل أفراد الجيش الفيتنامي.

كما أظهر الفيديو أن "إر بي غي – 7" منصوب على ركيزة حديدية ثلاثية الأرجل. ويتم التحكم في قاذف القنابل المتزود بكاميرا فيديو وجهاز تصويب بصري عن بعد بواسطة كابل سلكي.

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وجاء في التعليق على الفيديو أن "إر بي غي - 7" المتحكم فيه عن بعد يمكن أن يستخدم في كمين أو عند حماية منشآت مختلفة.

يذكر أن قاذف القنابل "إر بي غي – 7" دخل عام 1961 الخدمة في الجيش السوفيتي. أما استخدامه القتالي الأول فيعود إلى عام 1968 في الحرب الفيتنامية الأمريكية حيث نجح الفيتناميون في استخدامه ضد المدرعات الأمريكية، بما فيها دبابات "إم – 48".

وأسقط "إر بي غي – 7" عام 1993 مروحية "بلاك هوك" الأمريكية في الصومال. أما العراقيون فاختبروه عام 2018.

المصدر: سلاح روسيا