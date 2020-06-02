أكبر طائرة كهربائية تجارية تنجح في الاختبار

اجتازت أكبر طائرة تجارية كهربائية اختبارات الطيران بنجاح، ما جعل منتجيها يأملون، أن تكون هذه بداية انقلاب في مجال الطيران.



ويقول مهندسو شركة Magnix и Harbour Air المنتجة، أن الطائرة

Cessna Grand Caravan 208B، مزودة بمحرك كهربائي واحد، وطولها 11 مترا وتتسع لتسعة ركاب يمكن استخدامها للرحلات متوسطة المدى.

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وقد استبدل المهندسون محرك الاحتراق الداخلي بالمحرك الكهربائي magni500 الذي ابتكره خبراء الشركة وتبلغ قوته 750 حصانا (560 كيلوفولتا).

ويشير شهود عيان، إلى أن الضوضاء التي أحدثتها الطائرة الكهربائية خلال الاختبار الذي استمر 30 دقيقة، كانت منخفضة، ما يشير إلى إحدى المزايا المهمة للمحركات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي. بالإضافة إلى أن الطائرات الكهربائية لا تلوث الجو ، ولكن الحديث عن فوائدها للبيئة سيكون واقعيا، عندما تولد لها الطاقة الكهربائية بطرق لا تلوث البيئة.

ووفقا لحسابات الخبراء ستكون كلفة استخدام الطائرات الكهربائية ارخص بنسبة 80% من الطائرات التقليدية، وهذا يسمح بتخفيض قيمة التذاكر وفتح خطوط جوية جديدة في اتجاهات مختلفة.

ولكن الطائرة بشكلها الحالي لن تثير اهتمام شركات الطيران. لأن نقطة الضعف فيها بطاريات أيون الليثيوم، المثالية للهواتف الذكية، ولكن احتياطي الطاقة فيها غير كاف للطائرات. كما أنه بعد استبدال محركات الاحتراق الداخلي بالمحرك الكهربائي magni500 ، فإن مدى طيرانها لا يتجاوز 160 كيلومترا، مع أن احتياطي الطاقة تستخدمه فقط في الحالات الطارئة. كل هذا يجعل الطائرة الكهربائية الحالية نموذجا فقط وليست منافسة للطائرات التقليدية.

ومع ذلك، يأمل ممثلو شركة Magnix، أن يتم تسجيل المحرك magni500 في عام 2021 كمحرك للطائرات. كما أن الشركة بدأت في تصميم محرك قوته 1500 حصان.

المصدر: فيستي. رو