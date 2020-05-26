روسيا تبدأ في تصنيع طائرة شبحية استراتيجية

بدأت مؤسسات وشركات الصناعة الحربية الروسية في توريد قطع الغيار اللازمة لتجميع أول طائرة شبحية روسية بعيدة المدى.

صرح بذلك يوم 26 مايو الجاري لوكالة "تاس" مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية.

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وقال المصدر إن فروع شركة الطائرات الموحدة تولت تصنيع جسم وأجنحة أول طائرة اختبارية شبحية.

فيما رفض المكتب الصحفي لشركة "توبوليف" للطائرات التعليق على معلومات أوردتها وكالة "تاس" الروسية عن انطلاق عملية تصنيع أول طائرة استراتيجية شبحية.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، كان قد صرح في حديث أدلى به في 19 ديسمبر الماضي لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية بأن المشروع التصميمي لطائرة "باك" الاستراتيجية الشبحية الواعدة قد تم إقراره، مشيرا إلى أن شركة "توبوليف" باشرت بإنتاج مكونات اختبارية للطائرة.

جدير بالذكر إن تصميم الطائرة الاستراتيجية الجديدة يقوم على فكرة ما يسمى بـ"الجناح الطائر". وستستخدم عند تصميمها تكنولوجيات "ستيلز" والمواد التي من شأنها أن تخفض إلى حد بعيد من تخفي الطائرة عن الرادارات.

وستحلق الطائرة بسرعة قبل الصوتية وستحمل الصواريخ الاستراتيجية المجنحة والقنابل فائقة الدقة والسلاح فرط الصوتي.

المصدر: تاس