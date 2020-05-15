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العلماء يطورون أداة جديدة في مكافحة السرطان والفيروسات

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يطورون أداة جديدة في مكافحة السرطان والفيروسات
Pixabay / lisichik
صورة تعبيرية
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طور علماء الأحياء في كندا أداة جديدة لتسلسل الحمض النووي الدائري مع توفر معلومات أكثر دقة حول كيفية محاربة بعض الآفات الرئيسية التي تواجه البشرية، مثل السرطانات والفيروسات.

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وطور العلماء في جامعة ألبرتا أداة تسمى تسلسل إثراء الحمض النووي الدائري أو اختصارا "CIDER-Seq".

ويقع تشغيل الحزمة ذات التقنية العالية من خلال تقنية تسلسل الحمض النووي PacBio، وتم إتاحتها عبر الإنترنت، مجانا للاستخدام، إلى جانب الأدلة، خطوة بخطوة، حول كيفية تسلسل الحمض النووي، للمساعدة في تسريع العمل في العديد من مجالات البحث من أحدث دراسات السرطان إلى العلوم الزراعية.

وقال ديفانغ ميهتا، المؤلف الرئيسي للدراسة: "مع اختراعنا لـ CIDER-Seq، يمكننا أن نبدأ في فهم وظيفة هذا الحمض النووي الدائري الغامض في الخلايا البشرية والنباتية".

في حين أن الحمض النووي الدائري شائع في البكتيريا والفيروسات، فقد اكتشفه العلماء مؤخرا في نواة الخلايا البشرية والنباتية، والتي تسمى الحمض النووي الدائري خارج الصبغي أو eccDNA للاختصار.

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وبدأ البحث مؤخرا فقط بجدية في هذه الـ eccDNA غير المفهوم، والذي يوجد أيضا بشكل شائع في الخلايا السرطانية. وكان العمل بطيئا جدا حتى الآن، ومع ذلك، يمكن للدراسات أن تتزايد بسرعة وقد توفر قريبا رؤى جديدة حول كيفية تكاثر الخلايا السرطانية بسرعة كبيرة.

وفي غضون ذلك، سلط العلماء الضوء على فعالية الأداة في مجال مختلف تماما، وهو مكافحة الفيروسات التي تصيب محاصيلنا. وقد تم استخدام الأداة بالفعل من قبل علماء الزراعة الذين يدرسون المقاومة بين المحاصيل المعدلة وراثيا لفيروسات الحمض النووي الدائري في كينيا.

وقد يساعد هذا قريبا في اكتشاف وتسلسل الحمض النووي للفيروسات الجديدة، وهو تطور تحتاجه البشرية الآن أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: RT

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