مصر.. ترميم تماثيل بمعبد الكرنك في الأقصر

بدأ المجلس الأعلى للآثار في مصر عمليات ترميم مجموعة تماثيل الكباش خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، بعد نقل أربعة منها لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أن التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي أجريت عليها أوائل السبعينيات، عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر، وقطع صغيرة من الأحجار، ما أثر سلبا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية بين الجزء السفلي لها، والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء من قاعدة الكبش إلى بودرة رملية.

RT

وأشار وزيري إلى أن مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة منفصلة. كما سيتم العمل على معالجة أرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية، ثم إعادتها إلى أماكنها الأصلية.

RT

RT

وكانت حالة من الجدل قد احتدمت عقب قرار نقل 4 تماثيل كباش من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، بينما قررت الحكومة المصرية تطوير ميدان التحرير باستخدام مسلة الملك رمسيس وأربعة تماثيل في الاتجاهات الأربعة للميدان.

المصدر: RT