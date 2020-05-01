انتهاء عملية نقل "الكباش الأربعة" إلى ميدان التحرير في القاهرة بعد ترميمها (صور)

تمت بنجاح، مساء اليوم الجمعة، عملية نقل "الكباش الأربعة" إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والتي امتدت على مدار عدة أشهر.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، أنه "تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من "الكباش الأربعة" على القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لهما، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية".

RT

وأضاف أنه "سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة".

RT

وتمت عملية النقل بمعرفة شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار وأمينه العام.

ناصر حاتم

المصدر: RT