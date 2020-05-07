سلاح الجو الصيني يتفوق على نظيره الأمريكي

يتفوق سلاح الجو الصيني على نظيره الأمريكي بفضل استخدامه لمقاتلة "سو-35" الروسية للجيل الرابع ++ إلى جانب مقاتلة Chengdu J-20 صينية الصنع للجيل الخامس.

أعلنت ذلك مجلة Military Watch الأمريكية، ويرى كاتب مقال نشرته المجلة بهذا الشأن أن سبب استمرار استخدام "سو-35" الروسية في الجيش الصيني يكمن في عدم ثقة العسكريين الصينيين بقدرات "جي – 20" الصينية التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الصيني عام 2017 فقط.

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وعلاوة على ذلك فإن استخدام "سو-35 " الروسية أصبح أرخص من استخدام "جي – 20 ، فضلا عن القدرة الفائقة على المناورة تمتلكها الطائرة الروسية وقابليتها لحمل عدد أكبر من الأسلحة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن "سو-35" تستطيع استخدام أسلحة مختلفة، بما فيها صواريخ "جو – جو" والصواريخ المجنحة. أما الاستخدام المشترك لكلتا الطائرتين الروسية والصينية فيجعل سلاح الجو الصيني أكثر مرونة مقارنة بسلاح الجو الأمريكي الذي صار يواجه في الآونة الأخيرة مشاكل في استخدام الطائرات القائمة على تكنولوجيا ستيلز للجيل الخامس.

واستطردت المجلة قائلة إن الصين باستطاعتها اعتماد التكنولوجيات المستخدمة في الدولتين الرائدتين في مجال صناعة الطائرات الحربية من أصل الدول الثلاث، الأمر الذي يضمن تفوق سلاحها الجوي على الأمريكي الذي يراهن على طائرات الجيل الخامس والذي عاد مجددا عام 2019 إلى شراء مقاتلات الجيل الرابع ++.

المصدر: روسيسكايا غازيتا