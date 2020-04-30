البنتاغون يتسلم طائرات البحث عن السلاح النووي

يعتزم سلاح الجو الأمريكي إعادة تجهيز طائرات الاستطلاع والأرصاد الجوية من طراز KC-135 وتحويلها إلى طائرات WC-135 الخاصة بالبحث عن السلاح النووي وآثار استخدامه.

وقد أطلق الطيارون الأمريكيون على طائرة Constant Phoenix الجديدة لقب "نشاق التبغ".

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وكانت طائرة WC-135 القادمة من اليابان قد اكتشفت الغبار الإشعاعي في أجواء كوريا الشمالية حيث أكدت معلومات عن تجربة قيادتها لأول قنبلة نووية.

وتم تزويد نسخة عسكرية من طائرة بوينغ-707 المدنية رباعية المحركات وبعيدة المدى بفلترات هوائية ومستشعرات الهزات الأرضية وغيرها من الأجهزة الخاصة باكتشاف آثار الانفجارات النووية.

ترابض الطائرات في قاعدة "أوفورت" الجوية بولاية نبراسكا من حيث تجوب أجواء العالم أجمع. وينوي سلاح الجو إنفاق مبلغ قدره 200 مليون دولار بغية تحديث طائرات الاستطلاع والأرصاد الجوية القديمة حيث سيتم تزويدها بمحركات حديثة تستهلك كميات أقل من الوقود، فضلا عن تجهيزها بأنظمة الملاحة وأجهزة الاتصال الحديثة.

ويتوقع أن تنتهي عملية تحديث الطائرات بحلول عام 2022.

المصدر: سلاح روسيا