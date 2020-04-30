طائر يسقط صاروخا أمريكيا
شهد ميدان التدريب "درافسك بومور" في بولندا حادثا لم يسبق له مثيل، أثناء تدريب أفراد اللواء على تدمير دبابات العدو الافتراضي.
فقد تم إجراء تدريبات لواء المدرعات الأمريكي الثاني بمشاركة عربات المشاة القتالية (بي إم بي) من طراز M2A2 Bradley.
#USArmy 🇺🇸 M2A2 #Bradley#IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE— The Dead District (@TheDeadDistrict) April 27, 2020
ولعبت دبابة "تي – 55" السوفيتية القديمة الواقعة على مسافة 1575 مترا من عربة "بي إم بي" الأمريكية دور هدف تدريبي. كما تم تصوير عملية تدمير الدبابة بصاروخ تطلقه عربة "بي إم بي" عن طريق قناة الرؤية الليلية التابعة لجهاز التصويب في العربة.
وأطلقت عربة M2A2 Bradley صاروخا مضادا للدبابات ليصيب دبابة "تي – 55" بعد ثوان ويخرق دروعها. لكن صاروخ TOW الموجه المضاد للدبابات فوجئ باقتراب طائر كبير منه فاصطدم به فورا وانفجر قبل أن يصيب الهدف.
يذكر أن وسائل الإعلام أفادت مرارا باصطدام الطيور مع المروحيات والطائرات. إلا أن اصطدام صاروخ موجه مضاد للدبابات بطائر حدث لأول مرة في تاريخ التدريبات والحروب.
المصدر: سلاح روسيا