تدريبات قاذفتي "تو-160" الروسيتين فوق بحر البلطيق (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر تحليق زوج من طائرات "تو – 160" الروسية الاستراتيجية في الأجواء الحيادية الدولية فوق بحر البلطيق.

جاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني أن تحليق الطائرتين كان مخططا له مسبقا واستغرق 8 ساعات.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات F-18 ВВС الفنلندية، F-16 ВВС الدنماركية والبولندية، Saab JAS 39 Gripen السويدية رافقت الطائرتين الروسيتين في الجو، فضلا عن مقاتلتي "سو- 27" الروسيتين اللتين منعتا طائرات الناتو من الاقتراب من الطائرتين الاستراتيجيتين إلى مسافة خطيرة.

وقال البيان إن التدريبات تحققت تماشيا مع القواعد الدولية الخاصة باستخدام الأجواء الحيادية.

وقال المحلل العسكري الروسي، دينيس شميثت، تعليقا على الفيديو إن نصف أسطول الناتو الجوي اجتمع لمشاهدة التحليق الجميل للطائرتين الروسيتين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية