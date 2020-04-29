الشباب الروس يقودون طائرات استراتيجية

شهدت قاعدة أنجلس" الجوية في ضواحي مدينة ساراتوف الروسية نهاية أبريل الجاري طلعات جوية لطائرات "تو-95" (الدب) الاستراتيجية، وضمت طواقمها الملازمين الشباب خريجي الكليات الجوية.

وجاء في بيان صحفي نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني أن الغاية من الطلعات الجوية هي تدريب الطيارين الشباب على أداء وظيفة مساعد قائد الطائرة.

وقال الملازم، نيقولاي يساولينكو، في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية:" تدربت وقت دراستي في الكلية الجوية على قيادة طائرتي "إل – 39" وآن – 26" الحربيتين. وبعد تخرجي من الكلية الجوية تم تعييني ضابطا طيارا في فوج الطائرات بعيدة المدى".

وأوضح أنه يعتزم استيعاب برنامج الطيران ليصبح فيما بعد قائدا للطائرة الاستراتيجية بعيدة المدى.

المصدر:روسيسكايا غازيتا