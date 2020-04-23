مرض غامض يؤدي إلى نفوق آلاف الطيور في ألمانيا

عثر على الآلاف من طيور "القرقف الأزرق" في ألمانيا إما مريضة أو نافقة، ما دفع إلى فتح تحقيق من قبل مجموعات الحفاظ على البيئة والعلماء في البلاد.

ووقع الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة ونفوق في الطيور، ومعظمها من "القرقف الأزرق"، لدى منظمة حماية الطبيعة في ألمانيا (NABU)، خلال الأسبوعين الماضيين، وغالبية هذه الحالات سُجلت في غرب ألمانيا.

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وتعيش طيور "القرقف الأزرق" في جميع أنحاء أوروبا، وتتغذى على الحشرات واليرقات والبذور والمكسرات.

ووفقا لمنظمة حماية الطبيعة، تشمل أعراض المرض لدى الطيور، مشكلات في التنفس، وعدم تناول الطعام وعدم محاولة الهروب عندما يقترب منها الناس.

وتنصح المنظمة الناس بالتوقف عن تغذية هذه الطيور أو توفير أحواض الشرب لها لتقليل خطر انتقال المرض الغامض فيما بينها.

ووجدت النتائج الأولية للاختبارات المعملية على الطيور النافقة، عدوى بكتيرية يطلق عليها اسم Suttonella ornithocola، والتي كانت معروفة في المملكة المتحدة منذ التسعينيات وأصابت الطيور بشكل مشابه لما وقع تسجيله مؤخرا في ألمانيا.

وتم الإبلاغ عن إصابات الطيور بهذه البكتيريا في ألمانيا عام 2018. ومن المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات على الطيور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتسبب العدوى المكتشفة في حدوث التهاب رئوي في الطيور، وأغلبها من "القرقف الأزرق"، ما يجعلها خاملة وتعاني من صعوبات في التنفس.

ولا توجد تقارير عن تأثير هذه العدوى على أي حيوانات أخرى باستثناء الطيور. وقالت الدكتورة بيكي لوسون، أخصائية الأمراض في جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL): "إننا على علم بالتقارير الأخيرة حول نفوق طائر القرقف الأزرق في ألمانيا، ونفهم أن التحقيقات جارية لتحديد السبب.. وبمجرد الوصول إلى التشخيص، سنكون قادرين على التعليق فيما إذا كنا سنرى حالة مشابهة في بريطانيا".

المصدر: ذي غارديان