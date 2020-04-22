شاهد تدريبات المظليين في القوات الخاصة الروسية (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو استعرضت فيه جانبا من التدريبات التي أجرتها فرق المظليين التابعة للقوات الخاصة في الجيش الروسي مؤخرا.

وأشارت القناة إلى أن العسكريين الروس وخلال التدريبات التي جرت بالقرب من مدينة كوبان نفذوا أكثر من 1500 قفزة مظلية من المروحيات من ارتفاعات وصلت إلى 4000 متر.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة كيف تمكن الجنود من الاعتماد على مظلات Arbalet-1 و Arbalet-2الروسية لينفذوا عمليات إنزال دقيقة في إحدى الميادين العسكرية.

وبعد عملية الإنزال قامت فرق الجنود باستقلال مركبات Typhoon-K و Tiger-M المصفحة الروسية ووصلت إلى منطقة أجرت فيها تدريبات على التعامل ناريا مع مواقع وأفراد العدو الافتراضي، كما تدربت على نصب الكمائن العسكرية للقوات المعادية.

وكانت وزراة الدفاع الروسية قد نشرت مؤخرا أيضا مقطع فيديو أظهرت فيه تدريبات للقوات الخاصة في الجيش وفرق المشاة والقناصين التابعة لها.

المصدر: زفيزدا